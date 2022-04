Naturbäckerei Zeh öffnet Pforten in Hörbranz

Hörbranz. Ab Montag, 4. April 2022, eröffnet die Naturbäckerei Zeh ihre Filiale im Kronenareal im Hörbranzer Dorfzentrum.

Wie bereits bekannt, hat per Ende März Bäckermeister Herbert Gunz den wohlverdienten Ruhestand angetreten und das Verkaufsgeschäft sowie die Backstube geschlossen. Nun übernimmt die Naturbäckerei Zeh das Verkaufslokal mit dem Tagescafé im gemeindeeigenen Kronenareal. Weiterführend ist ein Umbau der Filiale geplant.

Familienbetrieb

Der Familienbetrieb selbst besteht seit 1885 und wird zwischenzeitlich in der vierten Generation geführt. Auch die nächste Generation arbeitet schon mit. Aktuell sind über 60 Mitarbeitende für das Unternehmen, das vor zwei Jahren eine neue und topmoderne Backstube in Lindau errichtet hat, tätig. Mehrere Filialen werden entlang des deutschen Bodenseeufers in Bayern und Baden-Württemberg geführt. Nun folgt in Hörbranz der erste Verkaufsstandort über der Grenze in Vorarlberg. „Die räumliche Nähe zu Hörbranz ist für uns besonders relevant“, bringt Bäckermeister GF. Karl-Hermann Zeh einen Beweggrund für die Bewerbung zum vor einigen Wochen ausgeschriebenen Lokal auf den Punkt.

Ohne Chemie & Konservierungsstoffe

Unter dem Motto „Backen wie zu Uropas Zeiten“ pflegt der Traditionsbetrieb, trotz aller Herausforderungen, die alte Handwerkskunst. So wird bewusst auf Fertigmischungen oder chemisch-synthetische Backmittel verzichtet. Täglich wird der Natursauerteig frisch angesetzt und in der Backstube entstehen so nach strengen Qualitätsvorgaben hochwertige Lebensmittel aus „echten“ Rohstoffen wie Mehl, Hefe, Körnern und naturbelassenem Obst. Das Ganze mit einem natürlichen Aroma, das sich u.a. durch die lange Reifezeit ergibt.

Mehrwert für Ortskern

Rund 20.000 Backwaren, darunter bis zu 20 Brotsorten sowie Kleingebäck und Süßspeisen aus der Konditorei, werden jeden Tag für die Kundinnen und Kunden hergestellt. „Wir haben uns einstimmig im Gemeindevorstand für die Naturbäckerei Zeh entschieden. Das Konzept hat überzeugt. Wir freuen uns einerseits, dass wir damit die Nahversorgung mit qualitativ hochwertigen Backwaren im Zentrum weiter gewährleisten können und andererseits, dass auch ein Cafébetrieb das Angebot abrundet.“, so Bürgermeister Andreas Kresser.

Öffnungszeiten zum Start