Natur vs. Wirtschaft: Naturschutzrat ortet Reformbedarf

Die Abwägung von Interessen der Wirtschaft gegen Naturschutzgesichtspunkte bestimmt den Ausgang vieler Genehmigungsverfahren. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Vorarlberger Naturschutzrates schlägt Veränderungen für Gesetzgebung und Verwaltung vor.

Die Projekte betreffen Radwege, Zufahrtsstraßen, Gewässerumlegungen, Schigebietserweiterungen usw. und sind meist mit erheblichen Eingriffen in Naturschutzinteressen verbunden. Dennoch wurde laut dieser Studie in rund 90 Prozent dieser Fälle die Genehmigung, großteils in Verbindung mit Auflagen, erteilt.