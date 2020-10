Natürliche Virenkiller

Erkältung, Grippe, Herpes & EBV in den Griff bekommen

Die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus zeigt es: Viren sind mit den klassischen Mitteln der Schulmedizin kaum therapierbar. Die Naturheilkunde beschreitet andere Wege - in Prävention und Therapie. Welche Mittel das sind, wie sie wirken, was die Studien dazu sagen - all dies beschreibt der Ratgeber. In einem praktischen Anwendungsteil werden häufige Virus-Infektionen, von der Winter-Grippe und Atemwegsinfekten über Magen-Darm-Erkrankungen bis zum Pfeifferschen Drüsenfieber, beschrieben und natürliche Mittel und Dosierungen empfohlen. Neben pflanzlichen Mitteln gehören dazu auch Homöopathika, orthomolekulare Präparate, Enzyme sowie die Stärkung der körpereigenen Abwehr.