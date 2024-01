NATO startet Groß-Manöver "Steadfast Defender" im Kontext des Ukrainekriegs

In Brüssel beginnt das umfangreichste NATO-Manöver seit Jahrzehnten, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Rund 90.000 Soldaten werden an der Übung "Steadfast Defender" teilnehmen.

Angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine startet die NATO am Montag ihr größtes Manöver seit Jahrzehnten, benannt "Steadfast Defender" (Standhafter Verteidiger). Dieses Manöver, das bis Ende Mai andauern wird, findet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine statt und signalisiert eine verstärkte Bereitschaft des Bündnisses, auf Bedrohungen zu reagieren.

Details zur Übung

Die Militärübung umfasst etwa 90.000 Soldaten und dient der Simulation eines russischen Angriffs auf das Bündnisgebiet. Damit stellt sie eine direkte Reaktion auf die aktuellen geopolitischen Spannungen in Osteuropa dar. Alle 31 NATO-Mitgliedsstaaten sowie der Beitrittsanwärter Schweden nehmen an dem viermonatigen Manöver teil. Die Übung soll die Verteidigungsbereitschaft und die schnelle Einsatzfähigkeit der NATO-Streitkräfte unter Beweis stellen.

Bedeutung für die NATO

"Steadfast Defender" repräsentiert eine signifikante Demonstration der militärischen Kapazitäten und der Einheit der NATO in einer Zeit erhöhter Spannungen und Unsicherheiten in Europa. Das Manöver dient nicht nur der praktischen Erprobung der Einsatzbereitschaft, sondern auch der politischen Botschaft der Entschlossenheit und Solidarität innerhalb des Bündnisses.