Nations League: Spanien sichert sich den Titel

Kroatischer Traum vom ersten Titel zerplatzt im Elfmeterschießen.

Rotterdam war Austragungsort für das Finale in der UEFA Nations League zwischen Kroatien und Spanien. Schlussendlich setzten sich die Iberer durch, die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen.

Torlose 90 Minuten

Während auf den Rängen klar die kroatischen Fans dominierten, verlief das Geschehen auf dem Feld ausgeglichen. Über weite Strecken neutralisierten sich die Teams in Hälfte eins, so blieben absolute Topchancen Mangelware. Die beste Gelegenheit hatte Gavi, dessen Schuss nur knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei ging (12.). So wurden beim Stand von 0:0 schließlich die Seiten gewechselt.

Auch nach Wiederbeginn blieb es ein Duell auf Augenhöhe, die Anzahl der nennenswerten Abschlüsse nahm zu. Auf kroatischer Seite verfehlte ein Schuss von Juranovic sein Ziel recht deutlich (51.), bei den Iberern versuchten sich Asensio per Kopf (57.) sowie Rodri aus der Distanz (65.) jeweils ohne Erfolg.

Es lief bereits die Schlussphase in den regulären 90 Minuten, da erhöhte Spanien den Druck. Und beinahe wäre dem eingewechselten Ansu Fati der entscheidende Treffer gelungen, Perisic klärte vor der Linie für seinen geschlagenen Keeper (84.). Auch in der verbleibenden Spielzeit sollte kein Treffer fallen und so ging das Endspiel in die Verlängerung. Allerdings fiel auch in diesen zusätzlichen 30 Minuten kein Tor und so musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen.