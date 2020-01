Nationencup: Stößt uns die Schweiz vom Ski-Thron?

Eine historische Serie ist in Gefahr: Zurzeit liegen unsere Skistars dreizehn Punkte hinter den Eidgenossen auf Platz zwei im Nationencup.

Seit Jahrzehnten beherrscht Österreich den Nationencup im Ski Alpin. Seit 1989/90 stehen wir ununterbrochen auf Platz 1 im Ski-Weltcup. Eine unglaubliche Erfolgsserie! Doch die scheint nun in Gefahr: Zurzeit liegt Schweiz dreizehn Punkte vor Österreich auf dem ersten Rang.

Grund für Optimismus

Doch es gibt auch Hoffnung: Im Super-G ist Österreich gewohnt stark! Kriechmayr und Mayer führen die Liste an. Und der Abstand in der Gesamtwertung ist gering, bis zum letzten Rennen Ende März noch genügend Zeit!

Am Samstag (11. Januar) können die Herren an der Statistik arbeiten - ausgerechnet in der Schweiz, beim Riesenslalom (ab 10:30 Uhr im VOL.AT-Liveticker). Und auch die Damen können ihren Vorsprung weiter ausbauen (ab 11:45 Uhr), dann bei der Damen-Abfahrt auf heimischer Piste.