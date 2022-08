Nationalspieler Slowenien spielt für die Pioneers

Auf Try-Out-Basis erhielt der Eishockeycrack einen Vertrag.

Maver passt mit seinen 24 Jahren und seinen Ambitionen genau in das Spielerprofil der Pioneers Vorarlberg: Er ist ein junges Talent, der den Schritt in ein professionelles Eishockeyteam in Europa wagt. Der Center hat in den vergangenen Jahren sämtliche Nachwuchsstationen in den US-amerikanischen College Ligen durchlaufen. Ob Luka die Pioneers Offensive dauerhaft verstärken wird, entscheidet das Trainerteam und die sportliche Leitung basierend auf seinen Trainingsleistungen in den kommenden Wochen.