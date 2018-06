Demonstration gegen den Zwölf-Stunden-Tag am Samstag

Demonstration gegen den Zwölf-Stunden-Tag am Samstag ©APA

Nationalratssondersitzung in Sachen Arbeitszeit

Wenige Tage vor dem Beschluss der Ausweitung der Höchstarbeitszeit tritt der Nationalrat am Freitag auf Verlangen der SPÖ zu einer Sondersitzung zusammen. Die Sozialdemokraten wollen dabei noch einmal die Pläne der Koalition anprangern, die unter anderem eine Anhebung der Maximalarbeitszeit auf zwölf Stunden am Tag bzw. 60 Stunden in der Woche vorsehen.

Umstritten ist nicht nur die Maßnahme an sich. Auch dass kein Begutachtungsverfahren durchgeführt wurde und die Sondersitzung am dem ungünstigen Termin Freitagnachmittag noch dazu zu Ferienbeginn im Osten angesetzt wurde, hat für Empörung vor allem seitens der Sozialdemokraten gesorgt.

Die außertourliche Sitzung ist quasi der Aufgalopp des Protests. Denn am Tag darauf erwartet der ÖGB zehntausende Demonstranten bei einer Kundgebung gegen den Zwölf-Stunden-Tag in der Wiener Innenstadt. Der Beschluss der neuen Arbeitszeitregelung im Nationalrat wird voraussichtlich kommenden Donnerstag gefällt.