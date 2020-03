Nationalrat beschließt Coronavirus-Gesetze

Dass das Parlament die Krisengesetze zum Coronavirus innerhalb dieses Wochenendes auf den Weg bringt, ist laut Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ein "einzigartiges" Ereignis.

In einer Pressekonferenz Samstagnachmittag im Plenarsaal des Parlamentsausweichquartiers führte er das Prozedere aus: Es braucht dafür drei Nationalratssitzungen, einen Ausschuss und den Bundesrat.

Liveticker

Danach wird der Bundespräsident das verfassungskonforme Zustandekommen beurkunden. Nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt könnten die beschlossenen Gesetze am Montag um 0.00 Uhr in Kraft treten. Die Einbringungs- und die Zuweisungssitzung fanden am Samstag hintereinander ab 17.00 Uhr statt. Debatte gibt es da noch keine. Eine erste, nicht öffentliche Erörterung folgte um 18.00 Uhr im Budgetausschuss.

Sitzung ab 9 Uhr

Am Sonntag um 9 Uhr findet die zweite und dritte Lesung und der Beschluss der Gesetze statt, dann auch mit ausführlicher Debatte. Wie bei einer Dringlichen Anfrage bekommen dabei alle Fraktionen gleich viel Redezeit, so Sobotka. Dies deshalb, um den Eindruck eines raschen Durchwinkens zu vermeiden. Um 13.30 tagt in der Folge der Bundesrat.

"In Zeiten der Krise stehen alle zusammen"

"Das ist ein historischer Moment, das gab es noch nie in dieser Form", sagte Sobotka. Lediglich im Oktober 1931 hätte das Parlament schon einmal an einem Samstag getagt, allerdings nicht geblockt, damals mit dem Ziel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Angesichts der Corona-Pandemie sei diese (von den Fraktionen einhellig unterstützte) Vorgangsweise aber auch angebracht, meinte Sobotka: "Die Österreicherinnen und Österreicher können sich darauf verlassen, dass in Zeiten der Krise alle zusammenstehen."