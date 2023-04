Nationalrat beschließt Aus für "Wiener Zeitung" in bisheriger Form

Der Nationalrat besiegelt am Donnerstag das Aus für die "Wiener Zeitung" in ihrer bisherigen Form.

Das Republiksblatt, das als älteste Tageszeitung der Welt firmiert, wird in der Folge nur noch online und allenfalls monatlich in Papierform erscheinen. Gleichzeitig wird die Transparenz bei der Inseraten-Vergabe erhöht. Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss wird endgültig abgelegt.

"Notstand in Spitälern"

Konkret behandelt wird zu Beginn der Sitzung - nach einer "Aktuellen Stunde", in der die SPÖ den "drohenden Notstand in den Spitälern" in den Mittelpunkt stellt - der Abschlussbericht des Ausschusses. Das knapp 1.000 Seiten dicke Konvolut enthält auch die Schlussfolgerungen der einzelnen Fraktionen, die wenig überraschend durchaus unterschiedlich ausgefallen sind.