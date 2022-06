NASA will erste Frau auf den Mond schicken

Rund 50 Jahre nach der ersten Mondlandung von NASA-Astronauten wollen die USA wieder Menschen auf den Erdtrabanten bringen. Dann soll eine der letzten Männerbastionen fallen.

Auf den Mars

Ein Blick in die Geschichte

Allerdings sind die USA mit ihren Mond-Plänen nicht allein. Auch China arbeitet daran, eigene Astronauten auf den Mond zu bringen. Mehrfach ist die Volksrepublik bereits mit Forschungsrobotern auf der Mondoberfläche gelandet und hat auch erfolgreich Mondgestein auf die Erde zurückgebracht. In den 2030er-Jahren, so heißt es in Berichten chinesischer Staatsmedien, soll in einem weiteren Schritt eine permanente Station auf dem Erdtrabanten entstehen. Die Forschungsstation könnte demnach gemeinsam mit Russland aufgebaut und betrieben werden.