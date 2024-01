NASA-Team öffnet Geröllprobe von Asteroid Bennu

Auf diesem von der NASA bereitgestellten Foto sammeln Mari Montoya (links) und Curtis Calva am 27. September 2023 im Johnson Space Center in Houston mithilfe von Werkzeugen Asteroidenpartikel vom Boden eines Kanisters. Die Raumsonde Osiris-Rex lieferte eine Menge Trümmer, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden. ©NASA via AP