Narrengemeinschaft tagt im Klostertal

Innerbraz. Die Funkenzunft Braz ist Ausrichter der 39. Generalversammlung des Verbandes Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden (VVF).

Nach einer langen Fasnat – Saison ziehen die Mitglieder des Landesverbandes ihre Bilanz am kommenden Samstag ab 17 Uhr in Innerbraz. Dazu werden Delegationen aus beinahe allen Landesteilen sowie LH. Markus Wallner erwartet. „Auf Feldkirch im Vorjahr folgt heuer der südlichste Bezirk“, erläutert Landesverbandspräsident Michel Stocklasa das Prozedere gemäß der Rotation. Im Zuge der Tagung in der Klostertalhalle werden auch verdiente Personen vor den Vorhang gebeten und die nächsten Landesveranstaltungen vergeben. Die Narrengemeinschaft selbst zählt derzeit 159 Gruppierungen mit über 6.000 Mitgliedern, die ganzjährig einen flächendeckenden Beitrag für das Brauchtum und die Traditionen leisten. Mit der Funkenzunft Braz gibt es einen erfahrenen Ausrichter: „Wir haben bereits einen Bezirksnarrentag sowie den Verbandstag auf die Beine gestellt“, freut sich Zunftmeister Alois Vonbank über den närrischen Besuch nach Ostern.