Auch die Narrenzunft Berger Alafanz aus Berg bei Rauvensburg war in Ems dabei.t. ©TF

Narrenaufmarsch in Hohenems

Hohenems. Nach der Absetzung der Stadtregierung und der Machtübernahme der „Embser Schlossnarren“ und ihres neuen Ritterpaares am vergangenen Samstag folgte am Sonntag mit dem großen Fasnatumzug der Höhepunkt der fünften Jahreszeit in der Nibelungenstadt.

64 phantasievoll gekleidete Gruppen mit rund 1.500 Maskierten zogen am Sonntagnachmittag, angefeuert von lautstarken „Duri, Duri – Duri O“-Rufen, etwa eineinhalb Stunden lang durch die Hohenemser Innenstadt. Nach Schätzung des Schlossnarren-Präse Karl-Heinz Sutter verfolgten etwa 4 bis 5.000 Schaulustige das närrische Spektakel. Für Begeisterung sorgten auch die 21 prächtig dekorierten Wagen, von denen aus Massen von Zuckerle für die kleinen Umzugsbesucher unters Volk geworfen wurden.

Aufgelockert wurde der bunte Zug durch fünf Kinder-, Teenie-und Mädchengarden Die lautstarke musikalische Umrahmung sowie durch etliche Elfer- und Gildenräte. Die lautstarke musikalische Umrahmung des närrischen Umtriebes besorgten fünf Guggamusiken, vier Schalmeienzüge und der Fanfarenzug Herrenried-Buch als Hauskapelle der Embser Schlossnarren. Neben den mit 16 zahlenmäßig dominierenden Gruppen aus den Zünften der Nibelungenstadt waren die Narrenabordnungen aus der Messestadt mit 14 und aus Lustenau mit fünf Gruppen wieder stark vertreten. Auch aus Deutschland und der Schweiz, etwa aus Hochdorf-Esslingen bei Stuttgart, aus Berg bei Ravensburg, aus der Emser Partnerstadt Ostfilden sowie die Guggemusik Robehuuse aus dem Kanton Zürich verstärkten Narren den Emser Fasnatumzug.