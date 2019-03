Narren befreiten Edlacher SchÃ¼ler

An der VS Dornbirn Edlach wurde der Faschingsausklang gefeiert.

Dornbirn . Am Faschingsdienstag stand der Schulunterricht an der Volksschule im Edlach im Hintergrund – im Mittelpunkt standen Piraten, Prinzessinnen, Feuerwehrleute und die weiteren verkleideten Schüler.

Am letzten Tag des Faschings durften die Kinder am Faschingsdienstag verkleidet in die Schule kommen. Auch der ein oder andere Lehrer wechselte seine Identität und so wurde es ein lustiger Unterrichtsvormittag. „Erbarmen“ mit den Schülern hatte dann aber die Fasnatzunft Oberschorbach, die pünktlich zur großen Pause anrückte und die Schüler vom Unterricht befreite. Dies wurde dann durch die ganze Schule und am Schulplatz auch noch gefeiert und so durften die süßen „Zuckerle“ nicht fehlen. Nach den bekannten Partyhits des Faschings war im Anschluss der Unterricht mit einem gemeinsamen „Maschgera, Maschgera“ für diesen Tag beendet. MIMA