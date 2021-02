Narren an die Macht: Bürgermeisterabsetzung in Bregenz trotz Covid-19

Bregenz ist wieder in Narrenhand. Bürgermeister Ritsch wurde im kleinen Rahmen abgesetzt und musste den Rathaus-Schlüssel abgeben.

Am "Gumpigo Donnschtig" übernehmen in Bregenz traditionell die Narren die Macht. Der Bürgermeister wird abgesetzt und muss den Faschingsnarren den Schlüssel zum Rathaus übergeben. In den vergangenen Jahren wurde die Machtübernahme zur Hochfasnat mit einem großen Narrenaufgebot gefeiert: Die "Fasantbuzzen" stürmten das Rathaus und rangen auf dem Balkon dem Stadtoberhaupt den Schlüssel ab.