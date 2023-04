Napoli scheitert am AC Milan - auch Real steht im Halbfinale

Der AC Milan und Real Madrid sind die ersten zwei Halbfinalisten der diesjährigen Champions League Saison.

Am heutigen Abend gingen die ersten zwei Viertelfinal-Duelle der Champions League über die Bühne. Dabei ging Real Madrid nach dem klaren 2:0 im Hinspiel als Favorit in das Rückspiel bei Chelsea London. Im zweiten Spiel musste Italiens Tabellenführer Napoli zu Hause gegen den AC Milan ein 0:1 aus dem Hinspiel drehen.

Intensives Duell in Neapel

In Neapel starteten die Hausherren wie schon im Hinspiel sehr gut und machten von Beginn weg viel Druck - jedoch ohne Erfolg. Auf der anderen Seite gab es nach dem ersten guten Angriff in der 21. Minute nach Foul von Mario Rui an Rafael Leao Elfmeter. Doch Giroud scheiterte mit einem schwachen Schuss an Torhüter Meret. Nur kurze Zeit später rettete Meret ein weiteres Mal gegen Giroud. In der 36. Minute gab es den nächsten Aufreger. Nach einem harten Einsteigen von Leao gegen Lozano gab es trotz VAR keinen Elfmeter für Napoli - eine zumindest diskussionswürdige Entscheidung. Kurz vor der Pause gab es dann doch noch das erste Tor des Abends. Nach einem Dribbling von Leao über das halbe Feld musste Giroud den Ball aus kurzer Distanz nur noch ins Tor schieben.

Kvaratskhelia vergibt Elfmeter

Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit hatte Kvaratskhelia die große Chance auf das 1:1, doch der Angreifer schoss den Ball aus kurzer Distanz knapp über das Tor. Die nächste richtig gute Chance hatten die Hausherren in der 64. Minute, als Olivera den Ball völlig freistehend am Tor vorbei köpfte. Die Hausherren liefen weiter vergeblich an und bekamen in der 80. Minute dank eines Hand-Elfmeters die nächste Chance, noch einmal zurück zu kommen. Doch Kvaratskhelia scheiterte mit einem schwachen Schuss an Maignan.

Nachdem Olivera kurz vor Schluss den Ball erneut aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbrachte, gelang Osimhen in der 92. Minute per Kopf doch noch der 1:1-Ausgleich. Dieser kam jedoch zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Somit steht der AC Milan mit einem Gesamtscore von 2:1 nach langer Abwesenheit wieder im Halbfinale der Champions League steht.

Real souverän im Halbfinale

In London sahen die Zuseher eine kurzweilige erste Halbzeit, in welcher Chelsea durchaus Offensivdrang zeigte. Doch die zahlreichen Hereingaben fanden keine Abnehmer. Die besten Chancen vergaben Kanté gleich zu Beginn und Cucurella kurz vor der Pause. Auf der anderen Seite tat Real Madrid nur das nötigste und verwaltete die Hinspielführung sehr gut. Die beste Chance auf die frühe Entscheidung vergab Rodrygo in der 20. Minute, als er am Pfosten scheiterte.

In der zweiten Halbzeit machte es der Brasilianer besser, als er nach Vorarbeit von Vinicius Jr. das 0:1 erzielte (58.). Chelsea zeigte weiterhin eine beherzte Leistung, kam gegen die souverän agierenden Madrilenen aber zu selten gefährlich vor das Tor. Auf der anderen Seite sorgte Rodrygo mit dem 0:2 in der 80. Minute für den Endstand. Alaba, Modric und Co. stehen somit dank eines Gesamtscore von 4:0 souverän im Halbfinale.

self all Open preferences.