Napoli feiert Kantersieg - Inter besiegt Barcelona

Napoli deklassiert Ajax mit 6:1, Siege gab es auch für Inter Mailand und den FC Bayern. Club Brügge überrascht weiter und gewinnt gegen Atletico Madrid.

In den Gruppen A bis D stand der dritte Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Champions League auf dem Programm.

Napoli marschiert

Erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber standen sich zwei absolute Traditionsclubs auf der Insel. Liverpool empfing den Europa League Finalist der vergangenen Saison, die Glasgow Rangers.

Das englisch-schottische Duell ging dann deutlich an die Reds, die klar spielbestimmend waren und durch Treffer von Alexander-Arnold (7., Freistoß) und Salah (53., Elfmeter) blieb die Klopp-Elf mit 2:0 siegreich.

Napoli lag bei Ajax Amsterdam zwar früh im Rückstand (Kudus, 9.), davon ließen sich die Italiener allerdings nicht aus dem Konzept bringen. Raspadori glich nach 18 Minuten aus, Di Lorenzo (33) und Zielinski (45.) sorgten für eine 3:1-Pausenführung der Spalletti-Elf.

Raspadori legte nur zwei Minuten nach Wiederbeginn nach, Kvaratskhelia erhöhte dann sogar auf 5:1 (63.), der eingewechselte Simeone machte in Minute 81 das halbe Dutzend voll und besorgte den 6:1-Enstand.

Brügge überrascht weiter

An den ersten beiden Spieltagen überraschte Club Brügge mit Siegen gegen Leverkusen und Porto. Auch im heutigen Heimspiel gegen Atletico Madrid sollte sich der Erfolgsrun der Belgier fortsetzen. Sowah brachte sein Team in Minute 36 in Front, Jutgla erhöhte nach 62 Minuten per Kopf auf 2:0.

Da Griezmann in weiterer Folge einen Elfmeter für die Spanier verschoss, blieb es am Ende auch bei diesem Resultat. Damit liegt Brügge mit neun Punkten nach drei Spielen unangefochten an der Spitze der Gruppe B.

Das zweite Spiel der Gruppe fand in Porto statt, der dort heimische FC Porto empfing Bayer Leverkusen. In Halbzeit eins wurde das vermeintliche Führungstor der Hausherren drei Minuten vor der Pause nach VAR-Kontrolle aberkannt, auf der Gegenseite verschoss Schick kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Elfmeter. In Halbzeit zwei trafen Zaidu (69.) und Galeno (87.) und sorgten damit für einen 2:0-Erfolg für die Portugiesen.

Bayern mit Kantersieg

Weiter ohne Punktverlust und Gegentor bleibt der FC Bayern München. Die Nagelsmann-Elf fertigte den tschechischen Meister Viktoria Pilsen mit 5:0 ab. Die Treffer erzielten Sane (7. bzw. 51.), Gnabry (13.), Mane (21.) und Choupo-Moting (59.).

Im Parallelspiel der Gruppe C empfing Inter Mailand den FC Barcelona. Die Katalanen hatten in Halbzeit eins zwar mehr Ballbesitz vorzuweisen, Inter war durch Gegenangriffe aber einen Tick gefährlicher. Calhanoglu brachte die Italiener in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schließlich in Front.

Der vermeintliche Ausgleich durch Pedri in Minute 67 zählte nicht, nach Konsultation des VAR wurde der Treffer aufgrund eines Handspiels von Vorbereiter Fati aberkannt. Es blieb schlussendlich beim knappen Inter-Sieg, die nun mit sechs Punkten auf Platz zwei hinter den Bayern liegen.

Erste Niederlage für Sporting

Olympique Marseille musste das Heimspiel gegen Sporting Lissabon aufgrund früherer Vorkommnisse ohne Zuschauer absolvieren. Die Portugiesen gingen dann bereits in der ersten Minute durch Trincao in Front. Allerdings drehten die Franzosen die Partie noch in Halbzeit eins zu ihren Gunsten. Sanchez (13.), Harit (16.), Balerdi (28.) besorgten mit ihren Treffern den 3:1-Halbzeitstand. Mbemba erzielte schließlich sechs Minuten vor dem Ende den 4:1-Endstand.

Eintracht Frankfurt mit dem österreichischen Trainer Oliver Glasner empfing im eigenen Stadion Tottenham Hotspur. Am Ende blieb es beim torlosen Remis zwischen diesen beiden Teams, die jeweils bei vier Zählern nach drei Partien halten.

