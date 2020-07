Nahwärmenetz für Schetteregg

Im Ski- und Wandergebiet Schetteregg wird ein Biomasse-Heizwerk errichtet.

Das Biomasse-Heizwerk Schetteregg befindet sich derzeit in Bau und wird pünktlich zum Saisonstart 2020 fertiggestellt sein. Es wird das Ski- und Wandergebiet mit Biowärme versorgen. „Mit dem Projekt geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Ölheizung im Lifthus ist in die Jahre gekommen und entspricht schon länger nicht mehr dem Nachhaltigkeitsgedanken der Egger Liftgesellschaft. Gerade wir, die wir vom Wetter so abhängig sind, müssen alles dafür tun, um die Klimaerwärmung einzubremsen“, informiert Geschäftsführer Hannes Waldner und ergänzt: „Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt. Dabei haben wir nach einem ressourcenschonenden und kostengünstigen Weg gesucht, alle Bedürfnisse für Schetteregg und die Liftgesellschaft mit einem Gebäude zu lösen.“ Das Biomasse-Heizwerk bringt in Zukunft eine CO2-Einsparung von 125 Tonnen pro Jahr. 50.000 Liter Heizöl werden nach der Inbetriebnahme durch nachhaltige und vor allem regionale Biomasse ersetzt. Die gesamte Wertschöpfung bleibt in der Region, da das Waldhackgut aus der unmittelbaren Umgebung bezogen wird.