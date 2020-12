Nahversorgung wichtiger denn je

Mehr denn je wird in Zeiten wie diesen das „Lädele“ im Ort geschätzt und unterstützt.

Ein klassischer Weihnachtsmarkt ist heuer bekanntermaßen nicht möglich und auch das vorweihnachtliche Flanieren in beschallten Einkaufszentren fiel bislang flach. Dagegen rückt das Regionale – das Einkaufen im Ort – wieder vermehrt in den Vordergrund. Man besinnt sich da und dort wieder aufs Wesentliche. Auch das Oxa-Lädele in Bildstein erfreut sich gerade in diesem Jahr verstärkter Beliebtheit, wie der Geschäftsführer und Ochsenwirt Hanspeter Tauber erklärt. An Stelle des seit Jahren beliebten geselligen Märktles vor dem Geschäft am Beginn der Adventszeit war das Angebot heuer etwas kleiner und beschaulicher. Dennoch fanden die Kundinnen und Kunden, die sich Woche für Woche bewusst für den Nahversorger im Ort einsetzen, neben dem frischen Angebot an Lebensmitteln am kleinen Kreativstand auch das eine oder andere dekorative Adventgesteck, selbst gebackene Kekse oder eine kleine Bastelei von kreativen Bildsteinerinnen für Weihnachten – natürlich mit viel Abstand, ohne Bewirtung und unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen.