Nahversorgung als zentrales Thema

Buch. Gemeinde lädt Bevölkerung zum Austausch hinsichtlich der Zukunft das Dorfladens.

Die Geschichte des Dorfladens hat in der kleinen Kommune eine lange Tradition. Bereits 1921 wurde zur Selbsthilfe der Konsumverein, mit dem Zugang des größeren Angebots an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, gegründet. Das Verkaufsgeschäft wechselte ursprünglich den Standort in zwei Häuern in der Parzelle Heimen. Auf den Neubau eines zweckdienlichen Gebäudes mit späterem Ausbau der Wohnung im ersten Obergeschoss, folge am 10. März 1930 die Benützungsbewilligung für den Geschäftsbetrieb, wo er auch heute noch in prominenter Lage zu finden ist. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Konsumverein Buch schlussendlich nach vorangegangener Verstaatlichung und Löschung der örtlichen Vereinigung, dem Konsum Österreich zugesprochen. Bescheidene Umsätze brachten keinerlei Verbesserungen der Infrastruktur und führten 1988 beinahe zur Schließung der Bucher Filiale.