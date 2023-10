Nahost - Armee: Hamas versuchte erneutes Eindringen nach Israel

Die islamistische Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs versucht, vom Gazastreifen aus erneut nach Israel einzudringen.

Terroristen-Versuch vereitelt: Israel schlägt zurück

Wie die Armee in der Nacht auf Mittwoch bekannt gab, habe man einen Versuch von Terroristen vereitelt, vom Meer aus in den Süden Israels zu gelangen. Sie seien dabei gewesen, einen Tunnel an der Küste der abgeriegelten Enklave zu verlassen. Die Luftwaffe bombardierte daraufhin den Tunnel sowie ein Waffenlager der Terroristen, so das Militär mit.