Närrisches Treiben im Lochauer Jesuheim

Hörbranzer Prinzenpaar in Lochau zu Besuch

Am Freitag den 17.02.2023 feierten die Bewohner und Mitarbeiter des Jesuheim Lochau in der festlich dekorierten „Jesuheimburg“ ausgiebig Fasching. Da ließen sich das Hörbranzer Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Hubert nicht lange bitten und besuchten mit ihren flockigen Gefolge und begleitet von den Hörbranzer Raubritter und der Kindergarde Hörbranz die lustige Faschingsveranstaltung. Mit traumhaften Blick über den Bodensee wurde die Prinzenshow aufgeführt und zusammen Polonäse getanzt. An Mike als Oberfaschingsnarr – verantwortlich für die Vorbereitung und Dekoration der Jesuheim Burg, an Karo – die gute Seele unter den Faschingsnarren und verantwortlich für das leibliches Wohl, an Sr. Katharina, Hausoberin der Jesuheimburg, an