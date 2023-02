Närrisches Treiben am 18. Und 19. Februar 2023 in der Leiblachtalgemeinde

Hörbranzer Familienumzug 2023 und Narrengottesdienst in der Pfarrkirche Hörbranz

Am Faschingssamstag sind alle Närrinnen und Narren, alle Mäschgerle, alle Verkleidete und alle die Spaß am Fasching haben zum Familienumzug in Hörbranz eingeladen. Um 13.30 Uhr startet der kleine, aber feine, Umzug und zieht mit dem aktuellen Prinzenpaar samt Gefolge, den Hörbranzer Raubrittern, den Leiblachtaler Schalmeien, der Kindergarde und den Leiblachtaler Fetzahexa ins Dorf. Dort ist am Kirchplatz ein buntes Programm, gerade für die jungen und kleinen Faschingsfans, vorbereitet. Kinder erhalten einen HotDog und ein Getränk gratis! Für Speisen und Getränke bei dem Traditionsumzug, der seit über 45 Jahren in der Gemeinde Hörbranz stattfindet, sorgen wieder Vereine und Gruppen aus dem Ort!!