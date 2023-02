Närrisches Jubiläumsfest erntete viel Applaus

Buch. Narren übernahmen das Zepter mit Absetzung, Umzug und Showprogramm in der Kleingemeinde.

Die Vorbereitungen zur Großveranstaltung in der kleinen Hofsteiggemeinde liefen über Wochen. Während in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt kaum Fasnat-Stimmung aufkam, meldete sich die Fasnatzunft am vergangenen Wochenende mit einem Narrentag am Berg lautstark zurück. Dabei zog nicht nur der Lumpenrat (Vorstand) alle Register, auch über 50 Freiwillige hatten bei „Bilder-Buch-Wetter“ alle Hände voll zu tun. „Wir freuen uns sehr, dass unser Jubiläumstag mit einem hohen Publikumsinteresse belohnt wurde“, so Zunftmeister Jürgen Winder. Im Rahmen des 20-jährigen Bestandes fand bereits die humorige Absetzung am Vormittag viel Anklang. Applaus erntete nicht nur der Musikverein Buch, die Damengarde und der Schalmeienzug aus Lauterach, selbst Ex-Präsident Donald Trump (alias Michel Stocklasa) sorgte für Lachsalven.