Närrischer Adventmarkt

Jagdberg Narren laden zum vorweihnachtlichen Schlinser Markttreiben

Schlins. Das Wort „Advent“ entstammt aus dem lateinischen und bedeutet übersetzt „Ankunft“. In der Praxis bereiten sich weltweit Christen auf das Fest der Geburt Christi, Weihnachten vor und dies auf unterschiedliche Art und Weise. Hierzulande veranstalten Gemeinden oder Vereine gerne Adventmärkte, so auch die Jagdberg Narren in Schlins. Insgesamt 20 Aussteller werden den Volksschulplatz in eine vorweihnachtliche Spielwiese für Liebhaber von Deko-Ideen, Accessoires und Handwerkskunst verwandeln. Gesorgt ist selbstverständlich auch für die kulinarische Verpflegung, Köstlichkeiten aus Küche, Keller und vom Grill warten auf die Gäste. Der Startschuss für das Markttreiben erfolgt um 14 Uhr, für die perfekte musikalische Unterhaltung und eine gediegene Stimmung sorgt die Bläsergruppe der Gemeindemusik Schlins. Die Veranstalter freuen sich auf einen stimmungsvollen Markt und auf zahlreiche Besucher. CEG