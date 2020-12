Nächstes Ländle-Duell für den EC Bregenzerwald

Auf den 7:2-Sieg in Linz folgt am Samstag das Derby gegen den EHC Lustenau.

Andelsbuch/Dornbirn. Nachdem das Aufeinandertreffen zwischen dem EC Bregenzerwald und der VEU Feldkirch, das am vergangenen Samstag terminisiert gewesen wäre, aufgrund von Covid-Fällen bei den Montfortstädtern verschoben werden musste, hatten es die Wälder am Dienstag auswärts mit den Steel Wings Linz zu tun. Wie schon im Hinspiel fuhren Daniel Ban & Co. einen schlussendlich ungefährdeten Sieg – den fünften in Folge – ein.

Erbarmungslose Tiger

Lediglich im ersten Spielabschnitt konnten die Linzer die Partie offen gestalten, danach schlugen die Tiger erbarmungslos zu. Julian Zwerger, Julian Auer, Kai Fässler und Josef Kutzer, der sein Premierentor in der Meisterschaft erzielte, stellten im Mitteldrittel auf 4:0. Nach der letzten Eisreinigung gingen es die überlegenen Gäste dann wieder etwas gemächlicher an. Erneut Kai Fässler und Roberts Lipsbergs in Überzahl sorgten für zwei weitere Treffer, ehe die Hausherren ebenfalls zweimal trafen. Den Schlusspunkt zum 7:2-Erfolg markierte Alexander Maxa. „Schön, dass sich gleich sechs verschiedene Spieler in die Scorerliste eintragen konnten“, so der zufriedene Trainer Markus Juurikkala.

Auf Platz sieben