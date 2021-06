Nächstes junges Talent für den FC Dornbirn

Ronny Rikal sammelt bei den Rothosen Spielpraxis in der 2. Liga.

Der SCR Altach gibt die Verpflichtung des 18-jährigen Offensivtalents Ronny Rikal bekannt. Rikal war zuletzt für die zweite Mannschaft der Admira im Einsatz und wird kommende Saison beim FC Dornbirn Spielpraxis sammeln.

Rikal unterschreibt in Altach einen Vertrag über drei Jahre, wird aber zunächst für die Saison 2021/22 in die 2. Liga zum FC Dornbirn verliehen. Das Admira-Eigengewächs fühlt sich auf den offensiven Außenpositionen am wohlsten und wechselt vom FC Admira ins Ländle.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Ronny Rikal ist ein sehr junger Offensivspieler, denen wir hier in Altach den Sprung in die Bundesliga zutrauen. Ronny Rikal ist ein sehr schneller und dynamischer Spieler, der seine Stärken in der Offensive hat. In der aktuellen Entwicklungsphase ist es besonders wichtig, dass Spieler Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau sammeln. Wir werden seine Entwicklungsschritte in Dornbirn sehr genau beobachten und begleiten.“

Ronny Rikal: „Es freut mich sehr, dass mir der SCR Altach die Chance gibt. Die Leihe nach Dornbirn macht für mich aktuell sicher Sinn, weil es der logische nächste Schritt ist. Ich möchte mich so schnell wie möglich an das Niveau in der 2. Liga gewöhnen und so viel Spielzeit wie möglich sammeln. Mittelfristig möchte ich mich, durch gute Leistungen, natürlich für den SCR Altach empfehlen.“