4:1 gegen Hartberg - Lustenau feiert nächstes Fußballfest

Die Lustenauer Austria jubelte auch im zweiten Heimspiel der Saison über drei Punkte. Dieses Mal gelang nach 0:1-Rückstand ein 4:1 gegen Hartberg.

Drei Wochen nach dem erfolgreichen Auftakt in die neue Bundesliga-Saison bestritt die Austria aus Lustenau am heutigen Sonntag wieder eine Partie auf heimischen Rasen. Zu Gast im Reichshofstadion war der TSV Hartberg aus der Steiermark.

Die Gäste, die in den ersten drei Saisonspielen einen Sieg feiern konnten, erwischten den besseren Start. Nach einem Foul von Hugonet an Heil verwandelte Tadic den nach Videostudium zu recht gegebenen Elfmeter souverän zum 0:1. In weiterer Folge verwalteten die Hartberger die Führung ohne große Probleme - die Lustenauer agierten in der Offensive meist zu ideenlos. Da auf der anderen Seite die Hartberger ihre wenigen Chancen ungenutzt ließen, plätscherte das Duell bis kurz vor der Pause ereignisarm vor sich hin.

Lustenau dreht Partie in zwei Minuten

In der 41. Minute kamen die Lustenauer aus dem Nichts doch noch zum Ausgleich. Nach schöner Vorarbeit von Surdanovic sorgte Teixeira aus spitzem Winkel für das 1:1. Doch das war noch nicht alles: In der 44. Minute brachte Anderson die Hausherren nach Teixeira-Flanke per Kopf sogar noch in Führung. Da Tadic und Kröpfl im Gegenzug die Chance auf den Ausgleich ausließen, ging es mit dem 2:1 in die Pause.

Nachdem Anderson kurz nach der Pause die große Chance auf das 3:1 nicht nutzen konnte, lag der Ball in der 51. Minute im Lustenauer Tor. Doch der Treffer von Ejupi wurde zum Glück für Lustenau aufgrund eines Foulspiels nicht gegeben.

Fridrikas erhöht für Lustenau

Die Austria war aber nun deutlich besser im Spiel als noch in der ersten Halbzeit und verteidigte die Führung geschickt. In der 67. Minute durften die Fans der Lustenauer dann wieder jubeln. Anderson setzte sich am Flügel gut gegen Kofler durch und legte den Ball quer, wo der eingewechselte Fridrikas nur noch zum 3:1 einschieben musste.

In der restlichen Spielzeit erhöhten die Hartberger das Risiko, wirklich gefährlich wurde es für die Lustenauer Defensive jedoch selten. Drei Minuten vor dem Ende verpasste Cheukoua dann die endgültige Entscheidung, als sein Abschluss von Hartberg-Schlussmann Swete noch an die Latte gelenkt wurde. Fünf Minuten später sorgte Cheukouna mit dem 4:1 nach Teixeira-Vorarbeit aber doch noch für den Schlusspunkt eines erfolgreichen Lustenauer Fußball-Sonntages.

