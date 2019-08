Nächstes Erdbeben in Vorarlberg

Dieses Mal im Montafon mit eine Magnitude von 1.9. Zuvor bebte die Erde im Raum Bregenz deutlich stärker.

Der Erdbebendienst der ZAMG meldete neuerlich ein kleines Erdbeben in Vorarlberg. Am Donnerstag habe sich um 23.16 Uhr im Raum Schruns im Montafon ein Erdbeben der Magnitude 1.9 ereignet, hieß es in einer Aussendung am Freitag.