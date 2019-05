Nächstes CL-Wunder: Tottenham steht im Finale

Lucas Moura drehte nach 0:2-Rückstand zur Pause das Spiel mit einem Hattrick und schoss Tottenham Hotspur somit ins Champions League Finale gegen den FC Liverpool.

Nach der gestrigen magischen Nacht an der Anfield Road wurde heute im Rückspiel des Duells zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur der Finalgegner des FC Liverpool ermittelt. Dabei ging das junge Ajax-Team nach dem 1:0 Sieg bei Tottenham als Favorit in die Partie.

Und auch das Rückspiel begann perfekt für Amsterdam – Kapitän De Ligt sorgte bereits in der 5. Minute nach einem Eckball per Kopf für das 1:0. In weiterer Folge entwickelte sich eine offene Partie, in welcher auch die Gäste zu guten Möglichkeiten kamen – die besten vergaben Son bzw. Eriksen zur Mitte der Halbzeit. In der 35. Minute legten die Hausherren mit dem zweiten Treffer nach – Ziyech traf nach Tadic-Vorarbeit. Mit dieser komfortablen 2:0-Führung ging es auch in die Pause.