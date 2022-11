Nächstes 0:0 - auch England gegen USA endet torlos

England und die USA trennten sich im zweiten Spiel der Gruppe B mit einem torlosen Remis, wobei besonders Englands Offensive enttäuschte.

Nach einem ersten Abtasten hatte England in der 10. Minute die erste gute Chance. Doch Zimmerman konnte Kanes Abschluss entscheidend blocken. Im weiteren Verlauf des Duells kam die USA immer besser ins Spiel und in der 26. Minute zur ersten großen Möglichkeit. McKennie setzte den Ball per Dropkick aus zehn Metern aber über das Tor. Gut fünf Minuten später scheiterte Pulisic nur an er Latte. Eine Führung der USA wäre zu diesem Zeitpunkt alles andere als unverdient gewesen. Die enttäuschenden Engländer kamen erst kurz vor der Pause wieder zu einer Chance, doch Turner verhinderte mit einer starken Abwehr gegen Mount einen Rückstand.