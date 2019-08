Nächster Test für EC Bregenzerwald in Dornbirn

Diese Woche bestreiten die Schützlinge von Headcoach Markus Juurikkala zwei weitere Testspiele.

Bevor es am Freitag nach Küsnacht geht, wird am Dienstagabend der SC Rheintal im Messestadion empfangen. Anpfiff ist dabei um 20 Uhr. Es ist gleichzeitig die letzte Gelegenheit sich Saisonkarten im Rahmen der Aktion 200 zu sichern.

Ein Sieg und eine Niederlage stehen in der bisherigen Pre-Season zu Buche. Abseits der Ergebnisse konnte einiges an Erfahrung gewonnen werden. Unter anderem befand man sich in den jeweiligen Mittelabschnitten zu oft auf den Strafbänken. Sicherlich gut, damit sich die Boxplay-Spieler aufeinander abstimmen können, aber genauso kräftezehrend wie die Unterzahlsituationen während der Saison. Einen weiteren Feinschliff verträgt auch das Powerplay und die Chancenauswertung. Positiv hervorzuheben sind der Kampfgeist und die Körpersprache der Cracks. Allgemein fühlt man derzeit die gute Stimmung auf der Spielerbank.