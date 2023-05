Nächster Pioneers-Neuzugang: Cedric Lacroix

Der 28jährige Franko-Kanadier soll vor allem seine körperlichen und kämpferischen Fähigkeiten einbringen.

Ein Mann fürs Grobe „Er ist ein Spieler, gegen den niemand spielen will“ mit diesen Worten unseres Headcoaches ist zum Transfer eigentlich schon alles gesagt. Lacroix bringt Qualitäten ins Pioneers Team, die vergangene Saison fast gänzlich gefehlt haben. Er besticht vor allem mit seiner taffen und physischen Spielweise. Vor dem gegnerischen Tor fühlt sich der 28-Jährige am wohlsten und hat dabei keine Scheu, auch mal Zähne zu zeigen.

Mit allen Wassern gewaschen

Lacroix mag vielleicht nicht der allerbeste Scorer sein, doch was ihn unschätzbar wertvoll für jedes Team macht, ist sein uneingeschränkter Einsatz für seine Kameraden. Der Kanadier stellt sich in jedem einzelnen Shift voll in den Dienst der Mannschaft und kann punktuell genau jene Härte ins Spiel bringen, die über Sieg oder Niederlage entscheidet – natürlich immer im Bereich des Erlaubten.