Nächster last Minute-„Dreier“ für den FC Langenegg

In der 60 Minute war es dann aber so weit, zwei Ex-Profis zeichneten für den Führungstreffer der Vorderländer verantwortlich. Spielertrainer Mario Bolter zirkelte eine Maßflanke auf den Kopf von Christoph Stückler, der zum 0:1 einnickte. Nur zehn Minuten später hämmerte jedoch Goalgetter Kevin Bentele den Ball aus etwa zehn Metern zum 1:1 in die Maschen. In der Folge neutralisierten sich beide Teams zusehends, bis der große Auftritt des wieder genesenen und kurz zuvor eingewechselten Paulo Victor kam. Mit einem Traumtor – einem Schlenzer vom Sechzehnereck in die Kreuzecke – sorgte er für den nicht mehr erwarteten Heimsieg (85.). Marc Nussbaumer hätte diesen sogar noch ausbauen können, scheiterte allerdings am Pfosten (90.). „Heute hatten wir das Glück auf unserer Seite, die Röthner sind besser als ihr Tabellenplatz“, sah es Coach Klaus Nussbaumer.