Nächster Dämpfer für den FC Höchst

Auswärts weiter punktlos: Der Abwärtsstrudel des FC Höchst fand auch in Lauterach und Röthis kein Ende.

Der FC Höchst wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2024. Das Eins unterlag in der vn.at-Eliteliga beim FC Lauterach 0:3 (0:2). Das 1b musste sich in der 2. Landesklasse beim SC Röthis 1b mit 1:5 (0:2) geschlagen geben.

„Jetzt heißt es Abstiegskampf, die Jungs müssen aufwachen“, verkündete Trainer Maximilian Knuth nach der vierten Niederlage in Folge. Der FC Höchst bleibt bei 19 Punkten stehen. „Aktuell können wir froh sein, dass die Teams hinter uns auch kaum Punkte holen.“

Früher Rückstand

Gegen den FC Lauterach verpennten die Höchster am Freitagabend die Anfangsphase. Aus zwei Ecken der Gastgeber resultierte bereits nach 17 Minuten der 0:2-Pausenrückstand. „Lauterach hat uns den Schneid abgekauft, nach 20 Minuten sind wir dann besser in die Partie gekommen“, berichtete Knuth. Eine große Chance zum Anschlusstreffer ließen die Gäste aber ungenutzt.

„In der zweiten Halbzeit wollten wir an die gute Schlussphase der ersten Hälfte anknüpfen und noch eine Schippe drauflegen. Dann wäre auch ein Punkt drin gewesen“, sagte der Coach. Doch die Durchschlagskraft nach vorne fehlte einmal mehr. „Ein Tor in vier Spielen ist einfach viel zu wenig.“ Mit dem 3:0 in der 68. Minute sorgte Lauterach für die Entscheidung.

Am kommenden Samstag haben die Höchster im Rheinaustadion die nächste Chance auf den ersten Dreier der Rückrunde. Um 17 Uhr ist der FC Egg zu Gast.

Klatsche für das 1b

Eine empfindliche Pleite musste das Höchster 1b am Sonntag in Röthis hinnehmen. 1:5 (0:2) hieß es nach 90 Minuten aus Höchster Sicht. Damit kassierte die Truppe von Coach Heinz Fladenhofer bereits die dritte Niederlage im vierten Rückrundenspiel. Der FC Höchst fand in Röthis nie so richtig in die Partie und kam nicht zu seinem eigenen Spiel. Nach drei Treffern innerhalb von fünf Minuten rund um die Stundenmarke war die Begegnung endgültig gelaufen.