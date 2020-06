Nächste Woche kommt der Sommer nach Vorarlberg

Die vergangenen Tage haben noch nicht erahnen lassen, dass der Sommerbeginn vor der Tür steht. Doch Besserung ist in Sicht.

Sonntag und Montag noch durchwachsen

Ein schwacher Tiefdruckeinfluss und feuchte Luft aus Norden sorgen am Sonntag noch für eher durchwachsenes Wetter. Zwar kommt die Sonne zeitweise durch, aber auch mit Quellwolkenbildung und Schauern am Nachmittag muss gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich am Sonntag zwischen 10 und 24 Grad.