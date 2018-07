Nächste Runde im Streit "Borat" vs. Trump

"Borat"-Star Sacha Baron Cohen holt zum nächsten Schlag gegen den US-Präsidenten aus - dieses Mal geht es um die Trump Universität.

Seit einem missglückten Interview stehen Schauspieler Sacha Baron Cohen und US-Präsident Donald Trump auf Kriegsfuß – Twitter-Streit inklusive. Wie “Tillate” berichtet, geht die Fehde jetzt in die nächste Runde, denn pünktlich zum US-Nationalfeiertag am 4. Juli hat der Comedian einen Teaser für ein neues Projekt vorgestellt. Abgesehen hat er es dieses Mal auf die Trump Universität.

“Ich wünschte, jemand würde ihn so lange ins Gesicht schlagen, bis er im Krankenhaus landet” – mit diesen Worten wendet sich Trump an seine Anhänger, nachdem dem Interview mit Sacha Baron Cohen. Der Präsident rät dem Schauspieler sogar zurück zur Schule zu gehen, damit er lernt “wie man lustig ist”. Gesagt, getan: Am Ende des Videos ist das Logo der Trump Universität zu sehen.