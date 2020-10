Nächste Pflichtaufgabe für Leader VfB Hohenems

Im Heimspiel gegen Rotenberg zählen für die Emser nur drei Punkte. Generalprobe vor dem ÖFB Pokalhit gegen Sturm Graz.

Im Nachtragsspiel des sechsten Spieltag in der VN.at Eliteliga Vorarlberg zwischen dem Spitzenreiter VfB Hohenems und dem Siebten FC Rotenberg sind die Rollen klar verteilt. Die Grafenstädter führen in sämtlichen Statistiken die Tabelle an. Auf die Wälder wartet nun zweimal (24. Oktober in Langenegg) das stärkste Team in dieser Leistungsstufe. Hohenems hat doppelt soviele Punkte auf dem Konto als Rotenberg und noch ein Meisterschaftsspiel weniger ausgetragen.

Ein Mammutprogramm muss die Elf von Trainer Werner Grabherr in den nächsten Wochen bestreiten. Sieben Meisterschaftsspiele, ein VFV-Cup und der Pokalhit im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz stehen in den nächsten 38 Tagen auf dem Programm. Bislang haben die Schützlinge von Trainer Werner Grabherr neun Siege und zwei Remis auf der Habenseite und noch unbesiegt.

Am 1. Jänner übernimmt dann sein Nachfolger Goran Milovanovic-Sohm, also wieder ein Bregenzerwälder das Amt des Ex-Altach Coach. Die Emser sind ihrer Favoritenrolle bisdato mehr als gerecht geworden. Der Weg mit den sogenannten Eigenbaus wird in Hohenems weiter forciert. Mit Fabian Pernstich, Luca Vater, Tim Wolfgang, Johannes Klammer, Marco Feuerstein, Nikola Potic und Goalgetter Jan Stefanon sind sieben von elf Spieler in der letzten Startaufstellung beim 4:3-Heimerfolg gegen Wolfurt vereinseigene Akteure gewesen.

Alles spricht für den sechsten Heimerfolg von Johannes Klammer und Co. und das man in der Tabelle wieder die Führung auf fünf Zähler gegen Verfolger Lauterach vergrößert. „Lauterach und Bregenz sind immer noch lästig. Es ist alles sehr eng und spannend. Gegen die Wälder wird aber eine Rotation geben um gewisse Kräfte für den ÖFB Pokalhit zu schonen. Ein Sieg gegen Rotenberg ist aber für uns Pflicht“, so VfB-Coach Werner Grabherr.

Im Olympiazentrum Vorarlberg hat Grabherr seit Kurzem eine neue Aufgabe für seine Zukunft gefunden. Der elffache Torschütze Jan Stefanon und Maurice Wunderli (7 Tore) können die Partie im Alleingang entscheiden. Mittelfeldspieler Maximilian Lampert kehrt zurück ins Aufgebot.