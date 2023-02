Nächste Niederlage für die Roten Teufel aus Hard

Der HC Hard musste sich Außenseiter Bruck-Trofaiach auswärts überraschend mit 31:30 geschlagen geben.

Nach dem Rückfall auf den vierten Rang und der Niederlage im Europacup wollten die Roten Teufel aus Hard heute auswärts bei den Füchsen Bruck-Trofaiach zurück auf die Siegerstraße und somit den Einzug in die Playoffs fixieren. Das Spiel entwickelte sich jedoch von Beginn weg nicht nach Wunsch der Harder, denn die Hausherren lagen in der Anfangsphase bis zu drei Treffer voran. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit übernahmen die Vorarlberger das Kommando, wirklich absetzen konnte sich der Favorit aber nicht. So wurden beim Stand von 15:16 die Seiten gewechselt.