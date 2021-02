Nächste Niederlage - Bulldogs weiter in der Krise

Nach 0:3 noch den Ausgleich geschafft, doch die Bulldogs mussten sich trotz einem Chancenplus Bratislava knapp mit 4:3 nach Penalty-Schießen geschlagen geben.

Für die Bulldogs ging es heute im ersten von zwei Duellen gegen Bratislava - aufgrund der Einreisebeschränkungen finden beide Duelle in Dornbirn statt - darum, endlich wieder in die Spur zu finden. Denn von zwölf möglichen Punkten in der Qualification Round wurden nur vier gemacht. Doch auch die Slowaken konnten die guten Leistungen aus dem Grunddurchgang bisher nicht bestätigen.