Nächste Erweiterung in Wolfurt: Zollamtsplatz folgt auf Güterbahnhof

Der Zollamtsplatz in Wolfurt soll erneuert werden. Nach der Eröffnung des Güterbahnhofs ist es die nächste Baustelle für die Marktgemeinde im Rheintal.

Es ist gerade eineinhalb Monate her: Die offizielle Eröffnung des Güterbahnhofes in Wolfurt nach vierjähriger Bauphase. Nun steht bereits das nächste Großprojekt auf dem Areal an. Der Zollamtsplatz soll nämlich ebenfalls erneuert werden. Die Planungen dazu sind gemeinsam mit dem Zoll Österreich und Schweiz bereits angelaufen, erklärt Regionalobmann West Philipp Wessiak vom Verein Netzwerk Logistik: “In einem ersten Schritt wurde eine Machtbarkeitsstudie zu Infrastruktur und Betriebskonzept erstellt, jetzt geht es an die Umsetzungsplanung.”