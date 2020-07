Nacktfoto mit 45: Giulia Siegel lässt die Hüllen fallen

Alter ist tatsächlich nur eine Zahl. Das beweist TV-Star Giulia Siegel (45) und lässt für ihre Instagram-Follower alle Hüllen fallen.

Dazu schreibt sie: "No Mask :) wünsche Euch allen eine wahnsinns harmonische, positive, lustige, herzliche, erfolgreiche, kreative, ehrliche, glückliche und bunte Woche <3".

Die Dreifach-Mama weiß sich in Szene zu setzen und war bereits 2009 im "Playboy" zu sehen. 11 Jahre später beweist sie mit diesem Bild nun, dass sie noch immer in Topform ist und man sich auch mit 45 Jahren noch lange nicht verstecken muss. Das Reality-TV-Sternchen, durch Formate wie das Dschungelcamp, "Shopping-Queen" oder mit ihrem Partner, Fernsehkoch Ludwig Heer (39), "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" bekannt, achtet auf die Ernährung und treibt viel Sport. Sie macht aber keinen Hehl daraus, dass sie beim Thema Schönheit gerne auch beim Beauty-Doc nachhelfen lässt.

Begeisterte Follower

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Giulia Siegel freizügig auf Instagram präsentiert. Regelmäßig zeigt sie sich auf ihren Social Media-Kanälen im Bikini oder Badeanzug oder wie in diesem Fall vollkommen hüllenlos. Ihre 145 000 Instagramfollower sind entsprechend begeistert. "Sehr hübsch", "Hammer Body", "Was für ein Anblick" oder "Traumhaft" ist in den Kommentaren zu lesen.