Nackte Wahrheiten im Val Blu Bludenz

Bludenz. Das Val Blu zeigt ab Dienstag, 16. November, im Saunabereich die neue Ausstellung „Nackte Wahrheit“ der Vorarlberger Künstlerin Maria Gabriel.

Seit über 10 Jahren ist Maria Gabriel hauptberuflich als Malerin tätig. Sie arbeitet in Acryl mit unterschiedlichsten Techniken und Materialien. „Malen ist die Erfüllung meines Lebens. Wenn andere draußen spielten, malte ich schon als kleines Mädchen unentwegt mit Stift und einem Blatt Papier vor mich hin“, erzählt die Großwalsertalerin. Heute lebt und arbeit sie in ihrem Atelier in Nenzing.

Ihre aktuelle Ausstellung „Nackte Wahrheiten“ kann ab 16. November in der Saunalandschaft des Val Blu bestaunt werden. Die gezeigten Acryl-Arbeiten zeigen Frauen in all ihren Facetten, ein Thema, das Maria Gabriel besonders faszniert. „Viele Frauen imponieren mir, egal ob jung oder alt. Ich sehe die Charaktere hinter ihnen, wenn ich sie anschaue und auf die Leinwand bringe. Wenn ich dann ein Bild betrachte, gibt es mir Stärke, lässt mich fühlen“, so die Künstlerin.