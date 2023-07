Nackte Proteste gegen faschistische Hymne in Spanien

Mit nacktem Oberkörper protestierten Femen-Aktivistinnen in Spanien gegen die Verwendung der faschistischen Hymne "Cara al Sol" im Wahlkampf.

Im Vorfeld der vorgezogenen Parlamentswahl am 23. Juli brechen vermehrt Proteste in Spanien aus. Ein möglicher Regierungswechsel steht an, ein Rechtsruck wird erwartet. Die Spitzenkandidaten liefern sich hitzige TV-Debatten, inzwischen haben sich auch Spaniens konservative Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox, die nach der Wahl am 23. Juli ein Regierungsbündnis eingehen könnten, teils zerstritten.