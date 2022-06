Nackt-Radler protestieren in Mexiko-Stadt gegen Autoverkehr

Hunderte Radfahrer haben in Mexiko-Stadt nackt oder nur leicht bekleidet gegen Autoverkehr und Luftverschmutzung in der Millionenmetropole protestiert.

Mit Bemalungen auf ihren Körpern oder mit Masken radelten junge und ältere Mexikaner am Samstag 23 Kilometer quer durch die Stadt. Mexiko-Stadt. "Viele haben ihre Körper angemalt, um damit deutlich zu machen, dass diese für uns unsere Karosserie sind. Radfahrer sind sehr verletzlich, so wie Fußgänger", wurde ein 24-Jähriger zitiert. Eine 26-Jährige an die starke Umweltbelastung in Mexiko-Stadt: "Wenn wir Rad fahren, geht die Verschmutzung zurück."

Aufrufe zum Frieden und gegen Trump

Nackte Radler auch in London

Der "World Naked Bike Ride", der auch in anderen Städten weltweit an unterschiedlichen Daten abgehalten wird, findet in Mexiko seit 2005 statt.

In London ist die Demo traditionell am größten, auch dort wurde am Wochenende nackt geradelt.