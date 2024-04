Nachzüglerduell im Bezeggstadion

Der FC Andelsbuch und der FC Hörbranz duellieren sich um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Andelsbuch Vier Runden sind in der Rückrunde der VN.at-Eliteliga absolviert und langsam trennt sich – sowohl das Titelrennen als auch den Abstiegskampf betreffend – die Spreu vom Weizen. Um den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West reden mit dem Tabellenführer Zima FC Rotenberg, dem Intemann FC Lauterach, dem FC Hard und dem Typico SV Lochau gleich vier Bezirksteams ein gewichtiges Wörtchen mit. In der hinteren Tabellenregion sind das Schlusslicht Rupp Food Austria FC Hörbranz, der Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch (12.), der FC Sohm Alberschwende (11.) und der Blum FC Höchst (10.) abstiegsgefährdet.