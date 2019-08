Nachwuchsturnier in Andelsbuch sprengt den Rahmen

56 Mannschaften in 5 verschiedenen Altersklassen sorgten bei der 7. Auflage das Andelsbucher Nachwuchs-Vorbereitungsturnieres für einen neuen Teilnehmerrekord.

Rekordverdächtig war ebenfalls einmal mehr das Turnierwetter: Strahlender Sonnenschein an allen drei Turniertagen sorgte für perfekte äußere Bedingungen, das besondere Bergflair im Bezeggstadion führte zu einer tollen Stimmung. Zahlreiche Eltern, Vereinsfunktionäre und Nachwuchsinteressierte feuerten die knapp 530 teilnehmenden KickerInnen an den zwei Turniertagen kräftig an.

In den knapp 18 Stunden Nettospielzeit war durchgehend schöner, niveauvoller Nachwuchsfussball zu sehen. Erstmalig in der Turniergeschichte wurde am Freitag ein eigener Mädchenbewerb ausgetragen, dort hatten schlussendlich die Girls von RW Rankweil in der Endabrechnung die Nase vorn. Die Turniersiege bei den Jüngsten erreichte der VFB Hohenems (U9) und der benachbarte FC Egg (U10). Das U12-Turnier am Samstag Nachmittag konnte der Rothosen-Nachwuchs vom FC Dornbirn aus der Messestadt für sich entscheiden. Am Sonntag wurde die Veranstaltung mit dem U11-Bewerb fortgesetzt. Dort erreichte der Dornbirner SV den 1. Rang, ehe abschließend die U13 des FC Hard den letzten Siegerpokal in Empfang nehmen durften. Neben den Endplatzierungen der Mannschaften wurden auch zahlreiche wertvollste Spieler, beste Tormänner und Schusskönige im Rahmen der Siegerehrungen ausgezeichnet.