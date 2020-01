Nachwuchstitelkämpfe im Sportkegeln

Neue Landesmeister wurden im Sportkegeln ermittelt

Bei den Sportkegel-Landesmeisterschaften im Einzelbewerb, die in Wolfurt ausgetragen wurden, konnten beachtliche Leistungen erzielt werden. In der Klasse U10 wurde Marlene Kainz Landesmeisterin vor Noah Hammerl und Viktoria Jenny (alle SKC Koblach). Landesmeisterin in der Klasse U14 weiblich wurde Tabea Peschl vor Ruba Bakbak und Nadine Poller (alle SKC Koblach). In der Altersklasse U14 männlich siegte Samuel Peschl vor Julian Spalt (beide SKC Koblach) und Justin Grabher (SKC EHG Dornbirn). Bei den jungen Damen U18 konnte Maja Nikolic (SKC Koblach) mit der Tagesbestleistung von 565 Kegeln den Landesmeistertitel erfolgreich verteidigen, vor Lena Baumgartner und Chiara Feher (beide SKC EHG Dornbirn). In der Klasse U18 männlich gewann Jan Nikolic vor Nico Benzer und Simon Pilecky (alle SKC Koblach). Landesmeister in der Klasse U23 wurde Marcel Wüschner (SKC EHG Dornbirn) vor Matthias Amann und Lukas Pilecky (beide SKC Koblach).