Nachwuchsfußball vom Feinsten in Schlins

Start der Turnierserie ist am Samstag im Wiesenbachsaal im Walgau.

Erneut kann der Erne FC Schlins wieder namhafte Mannschaften aus Deutschland, Schweiz, Frankreich und Österreich bei der Hallenfußballturnierserie im Wiesenbachsaal begrüßen:

Unter anderem sind das der 1. FC Köln, FC Augsburg, 1860 München, FC Zürich, Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien und LASK Linz. Dazu gesellen sich noch viele weitere Mannschaften wie der SCR Altach, Austria Lustenau, VFL Munderkingen und viele mehr.

Zusätzlich nehmen zahlreiche Nachwuchsmannschaften verschiedenster Altersklassen aus ganz Vorarlberg am diesjährigen Turnier teil.



Das Highlight stellt sicherlich wieder das Internationale U9 Turnier am 21.01.2023 dar, aber auch das erste Turnierwochenende vom 14. bis 15. Jänner und der 2. Sonntag am 22. Jänner mit Mannschaften aus Vorarlberg in den verschiedenen Altersgruppen versprechen hochkarätigen Hallenfußball im Wiesenbachsaal in Schlins.